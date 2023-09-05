由Mislav Matejka領導的團隊出具報告指出，自滿情緒明顯存在，波動率指數（VIX）已經接近紀錄低點，部位已經提高到突破平均水準，現在不再有「安全網」了，FOMO（害怕錯過）行情已經火力全開。
投資人看好利率即將到頂，加上美國經濟情勢優於預期，今年美股表現強勁，近來湧現的AI熱潮使科技股的漲勢尤其亮眼。 Matejka表示，儘管9月的美股通常疲軟，但市場情緒和部位一點也沒有看跌的意思，「不再有緩衝了，因為現在投資人情緒已經完全接受了軟著陸」。
報告指出，MSCI美國指數（MSCI USA Index）12個月預期本益比達19倍已經很緊繃，尤其當實質殖利率走高。雖然該倍數與每股盈餘的動能呈正相關，但對企業獲利的預測可能再遭下修。
Matejka並表示，國際股市仍比美股更具吸引力，其團隊仍然加碼其他股市，尤其是瑞士，同時仍減碼美股，但這個投資策略尚未成功，因為標普500指數今年以來的表現優於不包括美股的MSCI所有國家世界指數（MSCI All-Country World Index）。
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