臺企銀第一時間即關心企業戶受災情形，並配合政府政策推動「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，馳援中小企業災後修建廠房、機器設備及購置原物料等資金需求。此2項專案貸款與信保基金合作提供最高9成信用保證，送保期間免計收保證手續費。

臺企銀提醒，企業戶若有因颱風等天然災害受到損失者，應先向受災地區縣市政府、鄉鎮市區公所、稅捐稽徵機關等相關單位申請核發受災證明，於受災日次日起1年內，皆可於全台125家營業單位據點提出申請。

因應近年台灣經濟受極端氣候影響甚鉅，臺企銀發揮中小企業專業銀行專長，推出多項「綠色金融」及「機器設備升級」等專案貸款，運用金融影響力輔導企業設備升級及營運轉型，強化企業營運因應天災韌性。

除了提供資金活水外，臺企銀攜手工研院舉辦「碳盤查實務教育訓練」，提供中小企業跨領域顧問團隊服務，規畫淨零轉型及培育產業永續人才，邀請中小企業主共同朝淨零永續目標努力，實踐對環境友善的承諾。