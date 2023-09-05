小編今（5）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國PC大廠戴爾（Dell）財報優於市場預期，股價大漲逾2成、創下歷史新高，其中PC業務本季持穩回溫。

目前業界普遍認為，2024年將有望迎來PC/NB換機週期。以換機週期三年來看，上一波NB賣最多的時間點落在2021年，故2024年將有機會迎來換機潮；此外微軟在2025年要停止支援Win 10，將使消費者升級意願提高。

【1】戴爾捎春訊 台鏈急單來了!

根據Dell對下半年的展望，管理階層已觀察到整體環境的復甦跡象，如政府採購與中小企業的需求緩步改善，PC市場已沒有年初的悲觀氛圍。不過業者也提到，下半年大幅回升仍具不確定性、能見度不高，除原有穩定之需求外，急短單才是挹注成長動能主要來源。

【2】華航北美全盈 50年來首見

華航在北美市場繳出創紀錄的全「盈」佳績，受惠高票價、高載客率，5大航點全面賺到超額利潤，是開航逾50年以來首次，累計前八月北美載客率平均9成，高票價較疫前增加逾5成，接下來租機、增班、新增航點三箭齊發，更要衝高市占。

【3】下猛藥救經濟 大陸設民營經濟發展局

大陸提振民營經濟再下猛藥，發改委4日宣布設立「民營經濟發展局」，加強相關領域政策的統籌協調，大動作展現全力挺民營企業的決心。消息公布後陸港股市瞬間跳漲，地產、互聯網、汽車等相關概念股更全線狂飆。

【4】Fed升息 最大輸家是自己…

美國聯準會（Fed）長達18個月的升息可能終於要接近尾聲，Fed自身是這波升息循環的最大輸家，到9月底總損失恐達1,000億美元，而貨幣市場共同基金投資人則成了大贏家。

【5】中芯加持！重返5G手機市場 華為Mate 60 Pro賣翻

華為大動作宣告突圍美國科技制裁，傳在中芯國際先進製程代工下，提早開賣的新機Mate 60 Pro終於搭載上5G晶片，且一開賣就引發線上線下瘋搶，也搶先在9月新iPhone推出前下馬威。