海葵颱風在廣東饒平沿海三登大陸，強降雨福州永泰消防車墜河5人失聯。（大陸中央氣象台）

大陸央視新聞用戶端報導，中國天氣網消息，今年第11號颱風海葵（熱帶風暴級）的中心已於5日清晨6時45分前後在廣東省饒平縣沿海第三度登陸中國大陸，登陸時中心附近最大風力有8級（18米／秒），中心最低氣壓995百帕。受海葵影響，福建省福州市遭遇強降雨襲擊。4日6時至5日6時，福清、永泰、閩侯等縣市24小時降雨量超300毫米，達到特大暴雨量級。5日凌晨，福建省福州市永泰縣一消防車墜河，車內8人。截至5時30分，3人獲救，5人失聯。搜救正在全力進行中。

微信公眾號「福州教育」5日發布緊急通知稱，福州市氣象台5日發布暴雨紅色預警信號：根據該市防範暴雨應急預案，5日全市中小學、幼兒園停課、停學一天。

中央氣象台5日6時發布颱風藍色預警：今年第11號颱風海葵（HAIKUI）於5日凌晨由強熱帶風暴級減弱為熱帶風暴級，並於早晨5點20分前後在福建省東山縣沿海第二次登陸，登陸時中心附近最大風力有8級（20米／秒，熱帶風暴級），中心最低氣壓為995百帕。早晨6點其中心位於福建省東山縣西部近海，就是北緯23.6度、東經117.3度，最大風力有8級（20米／秒，熱帶風暴級），中心最低氣壓為995百帕。

預計，海葵將以每小時10-15公里的速度向偏西方向移動，將於在粵閩交界至廣東汕頭一帶沿海第三次登陸（熱帶低壓或熱帶風暴級，15-18米／秒，7-8級），登陸後繼續向偏西方向移動，強度逐漸減弱。

大風預報：5日8時至6日8時，台灣海峽、東海西南部、南海東北部以及福建沿海、廣東中東部沿海將有6-8級、陣風9-10級大風。

降水預報：5日8時至6日8時，福建大部、廣東東部、江西東南部、浙江南部、台灣西北部等地部分地區有大到暴雨，其中，福建東部、廣東東南部等地部分地區有大暴雨（100-220毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30-50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。