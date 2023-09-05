百萬Youtuber「這群人」成軍13年，日前拋出震撼彈宣布「明年停更」，隊長展榮曝光原因「是時候該休息一下」，更透露這是團員歷經好幾個月達成的共識，不過弟弟展瑞受訪時，坦承哥哥展榮主導性太強，才會決定各走各的路。

Youtuber「這群人」宣布明年停更後，隊長展榮經過一天沉澱心情後，發文表示：「該哭的早已經在這一年自我消化完畢」，更提出眾人達成共識「覺得是時候做出一些改變」，弟弟展瑞坦言討論此事時，更是難過到哭了，不過根據《鏡週刊》報導，展瑞表示這件事討論很久，成員間的分潤也不是問題所在，至於停更也不代表解散，但最詫異的是哥哥展榮宣布停更一事，還是朋友告知才知道。

展瑞坦承哥哥展榮主導性太強，加上提出的創意常被批評不好笑，兩人常因為意見不同發生爭執，加上子頻道《展榮展瑞》更新頻率逐漸減少，導致雙胞胎不合的傳聞甚囂塵上，對此，展瑞表示加上哥哥太過關注他的生活，才會萌生做自己的念頭，開設專屬的頻道，未來也想朝往短影音方向發展，但也強調：「不管是這群人或是哥哥，有吵架才有溝通，關係也才會走得久」。

「這群人」由團長展榮、副團長展瑞，以及董仔、尼克、木星、茵聲與石頭所組成，因發布超瞎翻唱等經典影片走紅，成軍13年來頻道超過300萬訂閱數，團員也各自往戲劇、唱片圈等多元化發展，如今宣布「明年停更」，讓粉絲相當不捨。