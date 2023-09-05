迎向2050全球淨零碳排目標，momo富邦媒正式啟動「momo綠活會員」，加速轉動ESG綠色循環經濟，momo積極建立「循環包裝生態圈」，透過綠活會員的經營，能召集更多關注環保議題的消費者，鎖定此客群優先投遞「momo循環袋」配送，除為會員提供舉手投遞做環保的綠色網購體驗，更有助於提升循環包裝的回收效益；momo擴大循環袋回收網絡的腳步亦不停歇，目前全台回收據點突破10000個，包含與中華郵政「郵務系統」配合回收之郵筒及i郵箱附設智慧郵筒、「美廉社」全台門市，讓包材循環行動更貼近消費者的生活。

再者，為落實減碳運輸，momo綠活會員提供快速到貨商品「集中到貨」服務，若消費者訂購的商品需由多倉出貨，系統將在訂單確認時逐次向會員確認集貨意願，同意參加集中到貨服務之訂單，momo將透過既有的倉對倉轉運車趟，將會員訂購的商品集中至集運倉合併出貨，除有效提高紙箱的裝載率、減少緩衝材的使用量，亦可減少戶對戶的運輸與配送趟次，以降低里程數進而減少碳排放量，同時為消費者提供一次性取貨的便利性。

富邦媒表示，momo號召消費者一同踏上綠色循環網購旅程，輕鬆兩步驟加入「momo綠活會員」行列，首先至momo會員中心登入帳戶，接著一鍵點選加入綠活會員，就能即刻享有專屬權益，加入momo綠活會員還享第一手「綠活優惠活動」，包含不定期歸戶折價券、mo卡加碼優惠、環保活動訊息等，攜手會員共創永續消費新日常。