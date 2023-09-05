雖然大環境不確定性高，訂單仍以短單居多，群電觀察到筆電客戶已經開始為雙十一銷售旺季備貨，推升8月合併營收回升至33.1億元，月增8.5%，年減5.8%，累計1到8月合併營收達239.22億元，年減14%。

群電指出，8月拉貨增溫，尤其中高階的電競機種拉貨力道相對強勁，9月起將進入聖誕節前鋪貨高峰期，訂單強度有望延續。

在智慧建築方面，群電智慧建築部門成立已8年，預計到今年底進入售後服務階段的案件將超過100處，其專案實績橫跨百貨商場、商辦、住宅大樓、工廠、機場、醫院及學校等等，積累了不同應用場域的建置經驗，在業界也豎立良好的口碑，目前公司尚有十多個執行中的專案，預估專案總金額大約40億元，公司也積極爭取數個大型標案中，若得標將進一步挹注未來2年營收。

在新產品方面，群電表示，公司持續積極開發高階的新產品，包括：PD3.1的大瓦特數筆電電源、3000瓦以上的伺服器電源、液冷監控主機的電源系統及衛星通訊電源，公司都在與客戶合作開發新品，有機會於第4季到明年陸續出貨，預估第3季營收將優於第2季，下半年整體營收將優於上半年。

過去群光電能的生產基地主在要中國，為因應客戶分散產能需求，群光電能決定至泰國設廠，並於2020年先以承租方式在當地生產，2022年則開始在北柳府自建廠房，目前群光電能自建廠房已於6月完工，8月已取得政府生產許可證，接下來將進行安規認證及客戶驗證，預計於第4季正式量產，可望為爭取歐美訂單增添柴火，未來群電泰國廠若滿載，占公司總產能比重可望達35%左右。