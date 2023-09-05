澎湃新聞5 日報導，四川省紀委監委連續發布，四川涼山州金陽縣8月21日發生山洪暴發災害，造成蘆稿林河下游的蜀道集團沿江高速JN1（金寧一）標段項目部鋼筋加工場民工駐地板房被沖毀施工單位竟不報、謊報，以致延誤搶救，造成4死48失聯，目前至少5名大陸交通建設領域高管被查。四川路橋建設集團股份有限公司黨委書記、董事長熊國斌涉嫌嚴重違紀違法，4日接受四川省紀委監委紀律審查和監察調查。迄今已有熊國斌、宋俊傑、劉文涉嫌嚴重違紀違法被查，唐勇停職檢查，配合調查。

公開資料顯示，熊國斌，男，漢族，1964年9月生，四川仁壽人，在職研究生學歷。1981年7月參加工作，2000年1月加入共產黨。

2011年3月至2022年3月，熊國斌歷任四川公路橋樑建設集團有限公司黨委委員、董事、總經理、黨委副書記、董事長、黨委書記，四川路橋建設集團股份有限公司黨委副書記、董事、黨委書記、董事長；2022年3月至今，熊國斌任四川路橋建設集團股份有限公司黨委書記、董事長。

蜀道投資集團有限責任公司安全環保與應急管理部部長宋俊傑涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受四川省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，宋俊傑，男，漢族，1979年11月生，四川遂寧人，在職大學學歷。1997年7月參加工作，1997年5月加入共產黨。

宋俊傑曾任蜀道投資集團有限責任公司安全環保與應急管理部副部長、總值班室主任。2021年12月至2023年6月任四川高速公路建設開發集團有限公司黨委委員、副總經理；2023年6月至今，任蜀道投資集團有限責任公司安全環保與應急管理部部長。

四川沿江攀寧高速公路有限公司黨委書記、董事長劉文涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受四川省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，劉文，男，漢族，1974年12月生，四川遂寧人，在職大學學歷。1993年7月參加工作，1997年11月加入共產黨。

2017年10月至2020年12月，劉文歷任四川沿江攀甯高速公路有限公司董事、黨委副書記、董事長；2020年12月至今，劉文任四川沿江攀寧高速公路有限公司黨委書記、董事長（其間：2021年10月至今，兼任四川沿江金寧高速公路有限公司董事長）。

幾天之前，9月1日，四川省委決定，蜀道集團黨委書記、董事長唐勇停職檢查，配合調查。同時，成立省政府進駐蜀道集團工作組，開展相關督導工作。

熊國斌、宋俊傑、劉文涉嫌嚴重違紀違法被查，唐勇停職檢查，配合調查。

另外，四川路橋9月3日公告，公司於2023年9月3日從公司副董事長、總經理陳良春及副總經理張建明的家屬獲悉，陳良春、張建明在涼山州金陽縣「8.21」山洪災害中，因涉嫌「不報、謊報安全事故罪」已被公安機關依法採取強制措施。

一連串四川交通建設領域高管被查，均指向了金陽縣「8.21」自然災害事件。

涼山州金陽縣地處金沙江之北，平均海拔2000多米，這裡的江段上接白鶴灘，下聯溪洛渡兩個中大型電站。8月21日凌晨，金陽縣受短時強降雨影響暴發山洪，位於金陽縣境內蘆稿林河下游的蜀道集團沿江高速JN1（金寧一）標段項目部鋼筋加工場民工駐地板房被沖毀。

金陽縣「8.21」自然災害事件處置領導小組辦公室曾在8月21日發布通報稱，經初步核查，該自然災害發生在該縣蘆稿鎮燈廠村沿江高速JN一標段項目建設工地，工地共有人員85人，截至21日13時30分，成功搜救79人，其餘人員正在搜救中。

但在8月30日，四川省人民政府召開的新聞發布會透露，經排查梳理，災害發生時工地上總人數遠超85人。

發布會上稱，災害發生前，根據天氣預報和暴雨預警，防汛應急等相關部門對沿江高速JN1（金寧一）標段項目進行多次預警和調度，專案部安全負責人、值班人員等均確認回饋，但並未按照要求及時組織人員避險轉移。災害發生後，金陽縣、涼山州先後啟動三級防汛應急回應，四川省啟動四級防汛應急回應。省委、省政府第一時間對搶險救災作出部署，省防指立即組織應急管理廳、水利廳、交通運輸廳等部門趕赴現場，會同屬地開展搶險救援，累計投入各類救援力量2000餘人，對蘆稿林河道、金沙江水域、交通幹道、沿河山林等開展拉網式搜救。經搜救，於8月23日、24日、27日打撈上岸4具遇難者遺體。

「隨著搜救和核實工作的不斷深入，發現專案施工企業上報失聯人數存在疑問。」發布會稱，省級層面立即成立涼山州金陽縣「8.21」山洪災害重大人員失聯調查處置領導小組。公安機關依法傳喚調查沿江高速JN1（金寧一）標段專案部及勞務公司相關人員，同步開展查證走訪、數據分析等工作。

加強與雲南、貴州有關方面協同配合，組織精幹警力實地詢問核查。經排查梳理，災害發生時項目工地內有201人，其中149人脫險，4人遇難、48人失聯。

調查取證已發現，沿江高速JN1（金寧一）標段項目部及勞務公司劉某等5人涉嫌「不報、謊報安全事故罪」。8月28日，公安機關依法對劉某等5人採取刑事拘留措施。目前，公安機關正在全力開展案件偵辦。

四川省副省長胡雲在發布會上說，「這次洪災造成人員遇難和失聯，慘痛教訓刻骨銘心、令人警醒。尤其讓我們非常痛心和憤怒的是，施工企業專案部接到預警後未按要求及時組織人員轉移避險，並在事後謊報失聯人數。對此，我們將實事求是，全面徹查，對有關負責人依法從嚴追責問責。」

8月31日，四川省防災減災和安全生產工作電視電話會議在成都召開。省委書記王曉暉指出，四川是自然災害多發頻發之地，近段時間以來全省各類地質災害和安全生產事故有所抬頭，特別是8月21日凌晨，涼山州金陽縣發生山洪災害造成多人傷亡和失聯，令人十分痛心、教訓十分深刻。特別令人不能容忍的是，還出現有關人員涉嫌瞞報謊報失聯人數的情況，情節極其嚴重、影響極其惡劣。