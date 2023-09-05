女星郭雪芙曾以女子團體「Dream Girls」成員的身分出道，憑著甜美臉蛋深受許多粉絲喜愛，近年轉戰戲劇圈表現不俗；據悉，她近年來為擺脫負能量積極參與心靈成長課程，與她共事的工作人員都大讚她謙虛有禮。

根據《鏡週刊》報導，郭雪芙曾被爆出是「假面甜心」，有大頭症又難搞，2018年的活動中被問到有關昔日隊友的問題時，在台上微笑回應的她，下台後疑似變臉責怪經紀人「沒有來擋」，之後又被曾屬同公司的茵芙影射是兩面人，最後茵芙公開道歉，表示郭雪芙並非當事人。

郭雪芙曾坦言，因家庭背景因素導致對人較有防備心，加上她的長相，若不笑看起來就會讓人覺得臉臭，私下常常被認為難相處，而她也因被說「假面」崩潰大哭，甚至召開記者會澄清。

然而，據傳郭雪芙和孫其君分手後身心受創，近年開始接觸身心靈成長課程、練習瑜伽，上課後她逐漸卸下心防，近期合作的工作人員表示，她的配合度相當高，連日前合作的男星范少勳也曾提到，有一場露營玩水的戲，原以為郭雪芙不會下水，怎料她不但下水，甚至毫無偶像包袱卯起來玩；對此，郭雪芙的經紀人表示，郭雪芙近期上身心靈成長的確有所斬獲，但細節不太清楚。