一名男性上班族表示，年輕時結婚生子買房，每月薪水都拿去繳房貸，現在他已44歲，沒有房貸壓力，薪水也夠支應全家開銷，但自從他看了公司年輕同事的IG，發現對方生活過得多采多姿，對比自己年輕被房貸和家庭束縛，他感嘆自己人生白活，開始思考人生，貼文引發網友討論。

原PO前天（3日）於PTT八卦板指出，今年已44歲，他26歲當完兵、研究所畢業就結婚生子買房，薪水或獎金都拿去繳貸款，房貸已繳清，幾年下來也有些存款，每月靠薪水已夠支付生活開銷，讓他感到滿足。

近日他和公司小10歲的同事閒聊，對方因房價太高，所以不打算結婚買房，但他看同事的IG貼文，幾乎都是國內外旅遊照，生活過得精采豐富，反觀自己很多旅遊勝地至今沒去過，生活被小孩綁死，薪水幾乎都花在妻小身上，「看到年輕人IG衝擊很大，人生44年好像走了一個大家接受，但我個人卻無法認同的道路。」

網友紛紛留言給他意見，「你要重新思考一下生活與人生的定位」、「你已是人生勝利組了」、「你可以等到小孩18歲後放生，開始過你的人生」、「內心感到充裕不管是什麼生活都幸福」、「你五子登科，大家羨慕欸」、「沒什麼好煩惱的，本來每個時代就會有不同的生活方式，現在的年輕人放到你那個年代，也會做你那樣的選擇，讓你晚個20年出生你也會做現在的選擇」。