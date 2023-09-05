2022年在美網贏得生涯大滿貫首冠的西班牙新星艾卡拉茲，今天以直落3擊敗義大利的阿納爾迪順利晉級8強，繼續朝衛冕之路邁進。

現任世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）此役以6比3、6比3、6比4輕鬆拍落世界排名61名的阿納爾迪（Matteo Arnaldi），接下來將面對大會男單第6種子、義大利的辛納（Jannik Sinner）與2020年拿下美國網球公開賽亞軍的德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）之戰的勝方。

艾卡拉茲去年在8強戰擊敗辛納，但兩人鏖戰5盤，一直打到凌晨2時50分才分出勝負，是美網史上比賽結束時間最晚的一次。

法新社報導，艾卡拉茲說：「每個人都想再看一次我們的對決吧，因為去年那場交手的關係，我覺得今年的籤表出爐時，所有人都在期待可能會重演我與辛納正面交鋒的8強賽。」

「那是我生涯打得最好的其中一場比賽。」

艾卡拉茲生涯6度對上辛納，兩人各拿3勝，雙方最近一次交手是在多倫多，辛納擊敗艾卡拉茲，最終拿下比賽冠軍，那是他生涯首次在1000分級大師賽奪冠。

艾卡拉茲說：「我覺得當我們面對彼此時，都把對方逼到極限，總是把自己的水準拉到最高。我很喜歡跟他交手，那是很棒的對戰。」

艾卡拉茲生涯與茲韋列夫交手的對戰紀錄是2勝3負，茲韋列夫去年在法網扭傷腳踝，現在似乎逐漸恢復到最佳狀態。

艾卡拉茲說：「與茲韋列夫交手的比賽，戰情都很膠著，我們打了很棒的比賽。他打得非常非常好，今年他再度找回顛峰狀態。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120905