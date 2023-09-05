衝刺後疫情時代貨運商機，華航8月引進第7架777F，並自9月起開始派飛美國，華航穩健增加貨運運能，目前營運的7架777F貨機主要派飛越洋線，預計2024年Q1將陸續再交付3架，屆時777F機隊達10架規模，並持續依貨運策略及運能需求檢視，並將客機腹艙酬載納入評估，安排最適當的貨機機隊營運規模，搶攻全球貨運商機。

考量疫後客運復甦，逐步增加腹艙酬載運量，華航也持續檢視貨機機隊營運規模，8月經董事會決議出售5架747-400F貨機，加速航機汰舊換新。華航貨機機隊以777F搭配747-400F的雙機種策略，發揮747-400F裝載空間較大、可滿足大型貨物運送需求的優勢，以及777F節油效益顯著的特色，強化整體營運效率及獲利能力。

華航在國際航空貨運表現站穩領先地位，根據IATA統計，在國際酬載貨物延噸公里（FRTK）方面，華航2022年載貨量達6359百萬延噸公里，在全球排名第10。2022年台灣進出口及轉口貨運，華航承運79.4萬噸，市占率40.63％ 居冠；另華航承運台灣出口貨物，2023年上半年平均市占率34.21％，優於疫情前表現。

疫情期間華航採取「貨運為主、客運為輔」營業，客運／貨運收入比例約1：9，疫後則轉為「客貨並進」策略，2023年Q2客運／貨運收入比例已轉變為約6：4，貨運占比雖有所變化，但上半年貨運營收293.2億元仍比疫前2019年多四成。

華航表示，2023年上半年航空貨運受經濟增長趨弱、高通膨與地緣政治影響，波動較大。預期下半年將迎來傳統消費旺季，在庫存回復正常水位下，市場需求有望回暖；另高度仰賴航空貨運的半導體及電子產業，以及新興AI智能產業的崛起，預期出貨量將逐漸回溫，營運審慎樂觀。

因應物流鏈改變、產線移轉，華航持續關注評估印度及北美其他航點貨機開航可行性，另結合客機腹艙運能，在中國大陸、東南亞航網發揮經台轉運的運輸效益。惟航空燃油價格仍處於高點，市場運價浮動大，華航將以穩定運力為優先，調配客貨機運能，優化航網結構，積極爭取專案包機與中長期客製化服務，穩固主要獲利市場，並強化聯航合作，掌握貨運商機。