一名澎湖許姓男子，因違法電魚遭到陳姓海洋志工蒐證檢舉，一氣之下找來3名友人，以40萬元代價，將陳男平時駕駛的保育快艇「金合全六六號」縱火燒毀，法院審理後，依教唆放火罪判許男3年2月徒刑，三名「行動組」成員各賠60萬與陳姓船長和解，遭判1年十10月、緩刑五年。

根據判決書，許姓男子曾因違法電魚經舉發而遭監控，因此對從事海洋生態保育、協助執法人員出海取締電魚的保育船陳姓船長心生不滿，為阻止陳男駕駛所屬「金合全66號」保育船出海取締，竟在民國109年8、9月間，找來郭姓男子，教唆郭男找人破壞陳男的遊艇。

郭男立刻找來陳姓、蔡姓友人計畫放火燒船，並向許男開價35萬元，經勘查陳姓船長的遊艇停放處後，又向許男提高價碼為40萬元，並浮報其中5萬元做為自己之報酬。

許男事後先給付10萬元作為定金，郭男轉交給陳男後，又由陳男找到另一名陳姓友人，一夥人準備打火機、汽油桶等放火工具後，於109年10月16日凌晨約1時，假裝是釣客前往陳姓船長停放遊艇處，並傳暗號「我已在釣魚點」作為通知，隨即潛水游到遊艇停放位置，偷偷上岸將破布倒染汽油置於船艏前甲板處，再以打火機點燃引火，隨即引發火勢，整艘船最後燒成骨架。

事後四名策畫縱火的男子，分別獲得25萬元、5萬元、5萬元、5萬元之報酬。經警調閱監視器影像畫面，循線破案。

法官審理後，主謀許男堅不認罪，遭依教唆放火罪判刑3年2月，但郭、陳、蔡三人坦承犯行，各賠償陳姓船長60萬元，遭判1年10月徒刑，均緩刑年，並提供義務勞動50小時。