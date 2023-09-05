女星李芳雯擁亮麗外型、前凸後翹的好身材，早年拍過許多內衣廣告，因此被封「內衣皇后」，58歲的她美貌依舊如昔，總是維持163公分、53公斤的好身材，同時，她還是著名的「不婚不生」一族，旁人曾問：「沒有婚姻、孩子，不會不圓滿？」李芳雯則堅定說，一次都沒後悔過。

李芳雯是演藝圈的美魔女代表，58歲的她美貌依舊如昔，總是維持163公分、53公斤的好身材，根據《自由時報》報導，李芳雯表示，她沒辦法阻止年紀增加，但隨時都會保持最佳狀態，除了日常保養、敷臉，還不諱言會靠微整形，如雷射、打肉毒、玻尿酸等來維持臉蛋，一年花費超過百萬。

李芳雯從10幾歲就堅定「不婚不生」，媽媽是影響她婚姻觀的主因，她媽媽開酒店，看過形形色色的人，從小就灌輸李芳雯「男人不可靠，只有妳自己跟錢才可以信任」，還告訴她「只要談戀愛，就不會受傷」，所以「不婚不生」從小就灌輸在她腦海中。

李芳雯也很享受單身生活，旁人曾問：「沒有婚姻、孩子，不會不圓滿？」她則堅定說，一次都沒後悔過，表示當伴娘、參加婚禮雖然會感動，但只羨慕2秒，她看過太多人從佳偶變怨偶、假面夫妻等，讓身為旁觀者的她也感到心累。