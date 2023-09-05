高雄林園海軍陸戰隊第99旅「子儀營區」今（5）日傳出有一名鄭姓中尉身亡。軍方初步調查，現場沒有書信，鄭姓中尉平常與袍澤相處融洽，死前沒有發現什麼異狀，對此事已經展開調查。
軍方表示，因為上午集合時沒有發現鄭姓中尉，經尋找在兵舍後方的一棵樹下找到鄭姓中尉的遺體，現場沒有發現書信。
軍方已經封鎖現場採證，釐清死因。警方已經協調由軍方報請相驗。
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