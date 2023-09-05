竟一坪高達114萬！

現代家長若抱持著讓孩子贏在起跑點，買房時會將學區列為考量的因素之一，「學區宅」即指該物件的位址鄰近明星學校範圍，即使現在少子化嚴重，明星學區「學區宅」的房價仍比一般學區來得高，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出三年內（2020/08/25-2023/08/24）台北市網路討論聲量最高的「10大小學學區宅」。「新生國小」、「金華國小」、「敦化國小」3大明星小學，周遭房價超級搶手，住宅單價每坪竟已突破百萬大關；專家建議，鄰近哪些學校並不代表該屋隸屬該學校的學區，民眾若有挑學區讓小孩就學的需求，購、租屋設籍前一定要注意是否為正確的學區地段，有時隔一條街就是不同的學區，因此必須事先做好功課，特別留意設籍時間與學區範圍，以免花了辛苦積蓄購屋，孩子卻沒擠進中意的學校。

No.10 忠義國小

靠近蘆洲總站，也是南港子重劃區，街道方正、街廓整齊、住商分離，房屋屋齡10年以內，大樓行情每坪38～45萬元，對在地人來講價格較高，但因為此區與天母有相似的感覺，吸引不少原先偏好天母與士林區的買方特地為了學區而來。就有房仲表示，「蘆洲站近年市場熱絡，主因為鄰近南港子重劃區，餐廳、大賣場、運動中心等生活設施樣樣具備，還有忠義國小、鷺江國中等明星學區」。

No.9 芝山國小

它是台北市第一間將日照中心納入校園的小學，由於受少子化影響，學生數減少一半，騰出不少閒置空間，於是利用四間教室的空間、合起來將近90坪，預計服務30多位65歲以上輕中度失能長者，孩子也能學習和長輩相處及自我保護，但也有多數家長憂心恐影響校園安全。不少網友紛紛議論，「家長要的就是學區房價不要跌」、「好學校旁邊的好房消失，房價跌了怎麼辦」。

No.8 長安國小

位於中山區，附近一年房市交易量超過300件，由於該小學施行雙語實驗課程，部分課程採用全英語授課，有不少家長看中學校培養孩子語言與國際素養的能力，加上周邊住宅均價約73.7萬元，房價相較其他學區親民，因此吸引不少家庭在此區購屋，「長安國中小變成雙語」、「我買得起更好的，不過我設定學校是中山大同，持有蓬萊國小。長安國中小。」

No.7 東新國小

座落在南港區，也是台鐵、高鐵與捷運共構規劃區，交通便捷，具有相當良好的生活機能。東新國小在2017年成為全台北市第一所雙語課程學校，每年招生都額滿，是炙手可熱的明星學校。有房仲分析，「會換屋至此區買方多是口袋相對較深，因此學區上不少是傾向私人機構的雙語學校」。

No.6 新生國小

這間以雙語教學最受家長青睞，加上有大安森林公園加持，挾學區、公園的地利效應，周遭住宅單價高達114.6萬元，許多「現代孟母」為了搶到明星學區的入場券，都積極想購入該區的物件，「大安區主要目標是北教大附小、新生國小，這個區域不太好找，不是大坪數爆預算」、「買新生國小學區=東門捷運站旁的房子」。

No.5 東門國小

鄰近台大醫院、中正紀念堂、國家音樂廳以及外交部等政府機關，中正區文風鼎盛，周邊生活水平高、機能充足，向來都是北市高房價之區塊，不少大樓銷售時會這樣形容「位在信義路上，鄰近捷運東門站，擁有東門國小、金華國小、中正國中的學區優勢」、網友討論「中正國中、台北市立教育大學附設實驗小學、東門國小等明星學區，周邊有許多公家機關，堪稱台北市少有的優質區段」。

No.4 金華國小

可說是大安區的傳統名校，以金華國小學區來說，未來還可望就讀同屬明星學校且為升學常勝軍的「金華國中」，而原本就屬高房價的大安區，在優質學區助攻下，更讓門牌身價鍍金，金華國小周邊住宅近一年共有108件交易量。網友說，「大安金華國中小學區，不少20坪以下的預售小宅，成交單價都落在150萬元起跳，而且只要有小坪數中古物件釋出，只要價格合理，詢問度都非常高」、「中正金華學區最近找不到什麼低總價的了」。

No.3 博愛國小

位於信義計畫區，校園首排多為平均房價格穩定的豪宅社區，外圍的中古公寓屋齡雖高，但因區段供給不多且具重建商機 ，房價保持平穩，近一年周遭住宅單價達91.6萬元。網友評論，「機能SSS等級的，學區博愛國小、興雅國中，市場虎林市場跟永吉市場，不喜歡傳統市場的還有愛買，近捷運永春站」、「學區人口密度很高，居住起來比較阿雜，有錢我也要住在博愛國小旁那」。

No.2 敦化國小

「敦化國小、敦化國中」雙敦學區的效益讓不少父母們搶進此區，敦化國小周遭住宅單價近一年已突破百萬大關，高達102萬元，不少人買進學區小宅，主要目的還是搶佔學籍，加上具備小巨蛋與南京復興生活圈，居住機能成熟，還有許多金融商辦，不管是自住自用或是投資出租兩相宜。網友認為，「台北的學校跟學區不是其他地區能比的」、「雙敦套房很稀有 都會溢價成交」。

No.1 中正國小

名氣、學風排名越往前的學校，房價高得驚人，從房仲業者的觀察指出，2021年1至10月的額滿國小，交易量前10名的房價漲幅，以中山區中正國小上漲9.0％位居第一，109年每坪行情為74.6萬，到了110年便已突破8字頭，來到81.3萬元。「如果是把明星學區宅當一種投資物件的話還可以」、「學區國小很好的話，那學區的國中可能也不會差到哪裡去」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年08月25日至2023年08月24日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『北市小學學區宅』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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