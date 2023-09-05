鴻海創辦人郭台銘日前宣布參選總統，使選戰變成了四腳督的戰況，有不少評論認為，這會讓民進黨總統參選人賴清德獲利。然而，有媒體指出，郭台銘的參選加速了藍白之間的整合，國民黨與民眾黨的選戰規劃，會朝「9月談立委，10月談總統」進行。

《鏡週刊》今（5）日報導，有國民黨黨務人士說明，所謂的「談立委」，是指在一些三腳督立委選區域協調整合，防止保送綠營參選人，如民眾黨前祕書長謝立功退選基隆立委，由藍議員林沛祥出戰；台中市第1選區藍營有意禮讓民眾黨前立委蔡璧如，以及民眾黨在高雄市第3選區傾向不提名，讓國民黨議員李眉蓁對戰民進黨議員李柏毅；至於總統選舉搭配部分，則會等到10月再開始跟柯文哲陣營討論。

報導認為，郭台銘的參選意外加速了藍白之間的合作，因為與郭陣營相比，國民黨目前對民眾黨的態度相當友善，黨主席朱立倫更是不避諱談相關問題，如他曾說過，每天都有一些進度、結果，這凸顯了國民黨朝「近柯遠郭」的策略目標邁進。

此外，一名國民黨本土派中常委也直言，郭台銘只有「讓他先做4年」的選項，等於是逼迫國民黨投降，國民黨沒有選擇、只能接戰，這回合的結盟對象，當然是支持度被郭影響最多的柯文哲。