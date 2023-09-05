知名作家苦苓，常上談話性節目暢談時事，精闢分析及一針見血的評論，經常引發網友熱議，日前海葵颱風襲台，眼見不少記者得冒著風雨連線，讓他難不住公開喊話：「拜託電視台人道一點」。

海葵颱風日前挾強風豪雨，於台東縣東河鄉登陸，所有新聞台為了將颱風第一手消息傳達給民眾，紛紛將記者派往各地連線，眼見許多記者冒著風雨連線，有些人更是站都站不穩，畫面可以說是險象環生，對此，苦苓眼見記者不顧安危的完成連線，讓他向新聞台喊話：「拜託人道一點」，不要指派記者到外面飽受颳風淋雨之苦，畢竟又不是要拍災難片。

對此，許多網友心有戚戚焉表示：「每每看到記者在水中風雨裡播報新聞，都覺得太辛苦又危險」、「真的不需要記者冒著生命危險去追颱風了」、「看到報導武嶺那一幕，也有同感，萬一發生危險呢」、「風雨中的記者太辛苦了！如果不能不前往，老闆應該要加薪」、「每次看到那種報導都好無言」、「這是工作，告訴大眾真實情形，也要大家不要颱風天亂跑」。