農業部長陳吉仲近日陷入進口雞蛋爭議，並於昨（4）日提到超思能進口巴西蛋，是因超思將巴西原要賣給日本的雞蛋搶到台灣。然而，據經濟部國貿報告指出，自日本發現巴西國內出現禽流感案例後，暫時停止從聖靈州及山達卡達琳娜州進口雞肉及雞蛋產品。國民黨立委洪孟楷呼籲陳吉仲說清楚，超思進口的雞蛋是否從上述兩州出口的，若真是如此還沾沾自喜，「這種官員就是下台！」

農委會（現農業部）今年3月起啟動持續到明年6月底的專案進口雞蛋措施，遭踢爆資本額僅50萬的1人公司「超思」卻進口8814萬顆雞蛋。陳吉仲昨在政論節目《鄭知道了》中指出，超思有從日本進口雞蛋到台灣經驗外，也有從巴西進口雞蛋到日本的實績，且到岸價遠低於其他2家貿易商報價，因為超思將巴西原要賣到日本的雞蛋訂單搶到台灣。

洪孟楷今在臉書提到，經濟部國貿局的報告指出，自日本發現巴西國內出現禽流感案例後，暫時停止從上述兩州進口雞肉及雞蛋產品，上述兩州分別是聖靈州及山達卡達琳娜州。洪孟楷質疑，陳吉仲說超思搶了日本要從巴西進口的雞蛋過來，是不是就是從上述巴西的兩州出口的？如果真的是日本政府暫停進口不要的蛋，轉賣來台灣，還洋洋得意沾沾自喜，這種官員就是下台！

洪孟楷強調，他今會要國會辦公室正式發文農業部，要求今日下班前提供超思進口的巴西雞蛋，是不是從上述被日本拒絕進口的兩州生產！洪孟楷直言，國人已吃數千萬顆雞蛋，這種罔顧國人健康的行為，不只謀財害命、根本草菅人命！而國貿局早就示警日本暫停進口，民進黨政府慢不止半拍，還沾沾自喜跟日本一樣都向巴西進口蛋，綠營小丑們的嘴臉，簡直無下限。