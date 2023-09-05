一名女網友日前帶家人入住宜蘭知名五星級飯店，4間房共花了4萬9600元，結果不僅服務人員冷淡，其中一間房半夜還會停電，導致電動馬桶不能沖水，最噁心的是換房後，新房間衣櫃裡還掛著一條女生穿過的「原味內褲」，退房時向櫃檯人員反映也沒人處理。

原PO在飯店房間發現衣櫃裡掛著一條「原味內褲」。(翻攝自好想住飯店 好康.踩雷不藏私FB)

這名女網友日前在臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文，四代同堂的家族旅遊去了宜蘭某間五星級飯店，4間房共49600元，不僅入住時飯店人員態度冷淡，4間房幾乎每間都有小問題，包括浴室地板有前房客留下的不明白色小蓋子、咖啡茶包未補齊，最慘的是其中一間房半夜會停電，斷電後使用電動馬桶無法沖水，屎很臭。

原PO說，他們忍到隔天早上向飯店要求換房間，供他們盥洗，結果新的房間衣櫃裡竟掛著一條穿過的女用內褲，覺得很噁心，退房時跟櫃台人員反映，也沒有主管出來解釋，一行人被冷落在櫃台，讓原PO無奈說「四代同堂開心出遊，搞壞出遊興致」、「覺得很丟臉，後悔帶家人來這裡住宿」。

貼文曝光後，網友紛紛留言：「前面就夠傻眼，後面竟然還出現內褲」、「12000送內褲及停電體驗」、「我們也去住過，老實說服務還不到位」、「住宿贈原味內褲乙件的概念」、「有味道的照片」。