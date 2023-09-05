由於今年的乾旱導致用於調節運河水量的人工湖水位大降，迫使巴拿馬運河管理局降低運河船舶每日通行量，造成塞船現象。而海運的塞船導致部分貨物轉往空運，尤其以到東岸的大宗物資為主，目前美東線需求增強，艙位較為吃緊，甚至偶爾出現一位難求，華航認為，這部分會影響到明年上半年，艙位供需吃緊將導致美東線價格持續向上，而美西線目前還好，變化不會太大。

華航2022年載貨量達6359百萬延噸公里，進入全球排名前10大。疫情期間華航採取「貨運為主、客運為輔」營業，客運/貨運收入比例約1：9，疫後則轉為「客貨並進」策略，2023年第2季比例為6：4，貨運占比雖有所變化，但上半年貨運營收293.2億元仍比疫前2019年多4成。

華航1976年即成立美洲貨運中心，是華航全球最大的貨運中心。在北美布局貨機航點共9個，包含美西的洛杉磯、舊金山、西雅圖，美國中部的芝加哥、達拉斯，美東的紐約、邁阿密、亞特蘭大，以及全球貨運量第三大機場的安克拉治；再搭配客運直飛航點，以紐約、洛杉磯、安大略、舊金山及溫哥華等客機腹艙載貨，貨運共計連結11個航點，擁充沛的艙容量及綿密班次。

華航洛杉磯兼具貨機、客機載貨優勢；芝加哥則是北美最大的貨運航點，貨機航班數及貨量最多；以技術中停為主要功能的安克拉治，起降貨機數量最多，為美國最重要的貨機門戶；華航也於休士頓及波士頓設立貨運據點與銷售團隊，爭攬當地機台設備及大型機械工具貨源，衝刺貨運營收。華航每周共計飛航全球約111班貨機，北美以42班次占近4成運能；近一年載運超過33萬噸往返亞洲與美國，市占率近15％。

因應物流鏈改變、產線移轉，華航持續關注評估印度及北美其他航點貨機開航可行性，另結合客機腹艙運能，在大陸、東南亞航網發揮經台轉運的運輸效益。

此外，華航在洛杉磯、舊金山及紐約三地設置自營倉庫，其中洛杉磯據點更以兩倉營運管理的模式，為當地唯一擁有機場及機場外倉庫的業者，可分流處理進口及出口貨物，同時運用自營倉庫固定機坪，節省貨物從航機到達倉庫的時間，加速提升貨物流程效率；且倉儲設施提供精確的貨物築盤、儲存、過磅及尺寸丈量服務，保障飛航安全及客戶快速提領貨物需求。