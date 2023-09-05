中信金控總經理陳佳文表示，中國信託與客戶共同成長，子公司中國信託銀行去年起實際輔導及議合企業永續轉型，中大型企業因應國際供應鏈要求及外部倡議期待，已著手自身減碳及要求供應鏈進行溫室氣體盤查，但供應鏈中的中小企業，不僅需要資源進行盤查輔導，更需要資金及技術支持，才可進一步訂定減碳目標並執行，中小企業著手溫室氣體盤查到實質減碳的過程挑戰十分艱辛，因此中信金控與工研院合作，期待協助供應鏈中、下游廠商淨零減碳，且攜手核心企業「大攜小」，建立減碳產業生態圈，共創永續產業價值鏈。

工研院資深副總經理蘇孟宗指出，根據全球最大碳排放揭露權威機構「全球環境信息研究中心」（CDP）統計數據顯示，企業供應鏈碳排放比自身營運碳排放平均高11.4倍，以出口為導向的臺灣，面對國際碳管制、碳邊境稅的嚴峻挑戰，唯有主動積極的策略才能協助產業快速強化綠色競爭力。工研院與中信金控跨界合作模式，是由產業需求出發，打造綠色金融與淨零科技雙管齊下之創新服務模式，工研院將成立專門小組，優先服務中國信託海內外企業客戶，從碳熱點分析、碳排深度診斷、減碳技術輔導等項目，為供應鏈企業量身打造一站式淨零轉型服務，讓企業了解碳排現況及問題，且從宏觀角度快速掌握減碳關鍵資訊，進一步為臺灣產業界建構創新減碳方程式，加速淨零轉型。

今年9月起，中信金控與工研院將舉辦有別於傳統溫室氣體盤查的課程，透過實際案例操作並依據產業差異如機械、綠能等做分組互動，藉此協助企業建立實作能力，10月則首次安排企業淨零參訪團形式觀摩國際及臺灣領先的淨零和負碳技術應用，11月規劃舉辦論壇活動，邀請國際專業機構經理人分享碳交易、領先淨零技術、供應鏈減碳等主題，提供客戶最領先的淨零資訊。未來更可透過工研院淨零技術媒合、中國信託提供相對應的金融服務，協助企業加速低碳轉型，甚至進一步發展碳權，做後續的抵換減量。