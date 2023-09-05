今早台股掛牌的陸股ETF中，以富邦上証(006205)、復華滬深(006207)、中信中國50(00752)、復華中國5G(00877)等表現較佳。

兆豐中國A股基金研究團隊表示，去年以來，諸多新政策及新規定陸續發布，其中在貨幣政策總量寬鬆調整是為發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支援實體經濟向上恢復；房地產政策，保持房地產融資平穩，加強對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支援，同時，將保交樓的貸款延續至明年5月，完成保交樓是中國政府的政治任務，重建房地產市場信心，讓房地產市場穩定及重新繁榮起來，以穩定經濟為目標，將會持續推出應對規定，綜合以上政策，中國政府單位積極釋放政策信號，有利A股指數擺脫震盪行情，下半年穩步上行機率較高。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，中國內需行業看好內地消費行業，尤其以中國必需消費板塊龍頭股為主。隨著解封後政策定調拚經濟，擴大內需政策，促進經濟快速復甦，繼續看好政策端推動下，帶動內需循環的消費領域，除消費外，金融、科技類股亦存在表現空間。中國A股仍有存在較高股東權益報酬率及較低估值之行業，且具有競爭力企業。看好低估值優質公司的產業，及較有潛力成長性的個股，如醫藥領域尋找合適投資標的，建議偏好A股市場長線投資利多的投資人，可以採取定期定額進場配置。