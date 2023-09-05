新竹市長高虹安4日前往日本考察，但在登機前，市府卻發布最新人事異動，副市長、前高檢署檢察官蔡麗清「被宣布」離職。對此，台灣智庫策略長王義川分析，有三個原因導致蔡麗清無法繼續做副市長。

據《中國時報》今（5）日報導，高虹安去年底在檢調全面調查她涉嫌貪污國會助理費案的情況下，成功坐上新竹市長寶座，但一來自己有案被查，二來要追查前朝弊案，三來初到竹市陌生地，地方牛鬼蛇神是黑是白還不熟悉，加上市政建設不能不小心，若犯錯恐再吃上官司，因此當時就盛傳，她經「高人」指點，請蔡麗清加入小內閣，表面上是副市長，實為市府門神，鎮住新市府團隊的氣勢。

然而隨著棒球場大祕寶查弊成績不盡理想，蔡麗清擔任召集人的棒球場工程體檢會之後甚至無聲無息，體檢工作反變成高虹安親力親為，據傳就連挖掘球場土層之事，蔡都被蒙在鼓裡，體檢會名存實亡，蔡也幾乎被架空，這也讓她心灰意冷，早已有意離開市府。

王義川昨日在節目《前進新台灣》解析，「現在大家都在說，高虹安找了一個高檢署的檢察官被人起訴，高現在的態度應該是，笑死人，找一個副市長，高檢署的檢察官，幫我處理官司，處理到我被起訴，你有事嗎？」

此外，王義川還聽說，高虹安在新竹市都沒有跑攤，都是蔡麗清在跑，然而蔡過去也沒跑過攤，因此跑得很累，且高涉貪助理費被起訴後又嗆檢察官，讓蔡心裡過不去。

最後，王義川指出，高虹安接下來很有可能在一審就會被判有罪，停職就會變成副市長代理，這點非常關鍵，因此之後的副市長非常重要，「我判斷，她會找自己需要的人，不會考慮到民眾黨主席柯文哲。」