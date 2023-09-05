一名男網友和女友交往4年，女友有個怪癖，喜歡踢他下體、把玩他的睪丸；昨天是兩人結婚第一天，沒想到新婚妻情趣比平常瘋，「直接踩下去」，他痛到大叫，事後看醫生驚覺發炎，讓他直喊「蛋蛋被踢破了！」網友全傻眼，「我看了什麼？」

一名男網友在《Dcard》發文表示，女友平時喜歡踢他下體、把玩他的睪丸，「她什麼不玩，就是喜歡玩我的生殖器官。」昨天是兩人結婚第一天，登記完回到家，對方就躺在床上一直踢和踩，讓他痛得狂叫。

原PO事後去看醫生，「果然發炎了」，他和老婆講好，請她先忍耐幾天，「反正也不會影響什麼，如果真的破了就不要生而已。」

他坦言老婆的癖好有點恐怖，她已經玩了4年，之前破過2次，這是第3次，不過認為這件事不影響兩人感情，「既然結婚了，我就要做好下面被踢一輩子的準備了。今天結婚第一天，不過現在發炎中，好痛喔，想笑又想哭！」

許多網友看了笑說「蛋蛋：終究還是我扛下了所有」、「標準的『蛋蛋的哀傷』」、「你要不要先去精子銀行存精」、「我到底看了什麼？」還有網友直呼「你們蠻合的，千萬不要離婚，其他男生應該承受不住這種情趣。」