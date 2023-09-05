法務部為因應行政院「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」要求，強化偵查輔助人力，各地檢署對外急徵「檢察官助理」共100名，有檢察官憂心，檢察官助理會不會被詐團臥底、吸收？民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今炮轟，打詐國家隊編列了13億預算，卻仍不增加檢察人力，讓民眾與基層官員感覺「政府就是在打假球」。

邱臣遠表示，詐騙集團手法日新月異，檢察官辦案的速度追趕不上詐騙的速度，根據法務部統計，近5年詐欺罪案件偵查終結50萬7859人，詐騙被害人數急速成長，從2019年的3萬4482人，至去年已達8萬3062人，財損更從2019年的42億，急速成長到去年的73億元。

邱臣遠說，詐騙案件量太大，檢察官卻沒人、沒預算，被壓榨的檢察官就批評行政院打詐國家隊，根本是打假球。然而更誇張的卻是政府因應檢察人力荒的對策，竟然是讓全台地檢署急徵「檢察官助理」，讓臨時工協助辦案。

邱臣遠指出，近日檢察官再度出面爆料，這些臨時招聘的檢察官助理可能會藏有詐團臥底，或被收買的疑慮，面對詐騙案件曠日廢時的偵辦過程，第一線檢察官面臨人手不足是顯而易見的問題，打詐國家隊編列了13億預算，卻仍不增加檢察人力；連同金管會、數發部、NCC持續互推責任，未積極偕同斷金流、阻斷網路及電信詐騙通路，讓民眾與基層官員感覺「政府就是在打假球」。

邱臣遠批評，政府放任詐騙，每年有數萬人民財損近百億，就是人民對於經濟成長果實無感的主因之一；政府不能只是耍花招，一再以沒有實際成效的「打詐國家隊」來糊弄民眾，針對問題、解決問題才是正道。

邱臣遠說，法務部應協助檢調機關盤點辦案人力，依據第一線需求支援正式人力或擴編員額，政府應盤點法令，並研議提高詐騙刑責，達到嚇阻詐團之作用，行政院應指揮跨部會國家隊全面動起來，包括金管會、數發部、NCC應儘速歸隊，落實源頭管理，防範詐騙案件擴增。