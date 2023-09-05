俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國退出黑海糧食出口協議後，將在數週內向6個貧窮非洲國家提供免費糧食。土耳其總統艾爾段則說，相信很快就能找到重啟協議的解決方案。

綜合法新社和路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）與艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在黑海遊覽勝地索契（Sochi）舉行記者會時，發表了上述言論。數小時前，俄羅斯軍隊才出動一批攻擊無人機，連夜襲擊烏克蘭一處主要糧食出口中心。

艾爾段今天會見蒲亭後表示，他相信很快就能找到解決方案，恢復由聯合國斡旋的黑海穀物協議。

艾爾段告訴蒲亭，土耳其和聯合國已準備好新的提案，以解決俄羅斯在協議中遇到的問題，並補充說，他希望「很快」就能達成可行的解決方案。

他說：「在土耳其努力下，我們相信將在短時間內達成符合預期的解決方案。」

但蒲亭重申，唯有在俄方要求條件獲得滿足的情況下，莫斯科才會重返這項具有里程碑意義的協議，他也提出了向非洲運送免費糧食的計畫細節。

蒲亭表示：「我們即將與6個非洲國家達成協議，我們打算向這些國家免費供應糧食，甚至提供免費運送和物流服務。」他又說：「將於接下來幾週內開始運送（糧食）。」

俄羅斯7月退出聯合國與土耳其去年斡旋達成的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative），這項協議目的在讓被俄烏衝突封鎖的烏克蘭穀物安全出口，藉此緩解全球糧食危機。

在那之後，這個地區緊張局勢加劇，俄羅斯對烏克蘭糧食出口中心發動攻擊，烏軍則鎖定莫斯科的軍港和軍艦為攻擊目標。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120905