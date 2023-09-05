知名電子大廠金仁寶集團負責人許勝雄，因原定接班人的前女婿沈軾榮傳出婚外情去職後，安排獨子許介立進入集團接班，去年衍生出一連串訴訟案件，之後翁婿上演大和解，台北地檢署調查後，日前先將許勝雄父子、金寶總經理陳威昌共8人不起訴處分後，今天再針對沈軾榮被控洩漏金寶營業秘密等3案部分，不起訴沈軾榮。

全案起源於許勝雄因原定接班人的前女婿、前金寶總經理沈軾榮傳出婚外情去職後，許勝雄安排獨子許介立進入集團核心，接任金寶總經理，許與沈一度決裂。

由於許勝雄認為他對金寶的持股比例偏低，為免日後金寶董事改選時，恐未能獲得持有金寶股權5.62％的沈軾榮家族支持，而導致許勝雄喪失對金寶的經營權，許勝雄即策畫金寶、吉寶合併案，另安排許介立獲分配金寶庫藏股，以增加許勝雄家族對金寶的持股，進而衍生一連串的訴訟案件。

不過，金寶因經營權衍生的訴訟糾紛，許勝雄及前女婿沈軾榮去年6月2日已簽署共同聲明上演「大和解」，加上檢方調查後認為，雙方指控的內容均罪嫌不足，上月底先將許勝雄、許介立父子、金寶總經理陳威昌、仁寶副董事長陳瑞聰、仁寶總經理翁宗斌、金寶財務長游千慧、金寶行政管理處長徐華美等8人不起訴。

至於沈軾榮被金寶控告洩漏營業祕密等3案，檢方調查後，認定沈軾榮變更配股意見所衍生官司，係因董事會程序問題，並非沈蓄意為之；另沈以父親名義在媒體刊登聲明，相關內容也早被媒體廣泛報導過，沈罪證不足，今不起訴沈。