裝甲車殲滅你！台中悍警強搗詐騙機房 甲車猛撞「鐵門變廢鐵」(戴志揚翻攝)

真是大快人心！台中市五分局日前接獲情資，有詐騙集團承租透天厝當成詐騙機房，由於詐團防備森嚴，警方獲報後，出動全副武裝特勤警力，並派出裝甲車強勢攻堅，直接衝破透天厝鐵門，當場讓詐團成員嚇呆全數就逮，5名詐團主事份子，訊後均遭到羈押。

據了解，臺中市政府第五分局警方日前破獲一處詐騙集團。一名蔡姓男子承租臺中市區某透天厝做為詐騙機房，還招募朋友擔任詐團成員，以被害人遭冒用身分偽造醫療手術紀錄涉及刑案，需由公安調查之手法，要求將錢匯入帳戶，藉此詐騙大陸地區民眾。

警方出動的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，搭配維安特勤隊對詐團機房進行正面攻堅。(戴志揚翻攝)

詐團成員遭攻破後，全數遭到逮捕。(戴志揚翻攝)

警方接獲情資蒐證，因據點戒備森嚴，行事風格強悍，素有「黑面」之稱的台中市警局長李文章，強勢要求第五警分局出動申請甲車進行破門，再搭配特勤中隊攻堅，出動警力約55人。嫌犯見大批警力荷槍實彈搜索，當場嚇呆全數束手就逮，全案依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌移請臺中地檢署偵辦。

經調查，這個詐團由蔡男擔任金主，除出資購買電腦設備，透天厝內還供應三餐，其餘4人負責擔任管理員，第五分局專案小組分析成員背景，發現五人曾為詐團共犯亦起訴在案，這次重操就業，仍遭警方鎖定並一舉查獲。由於詐欺犯罪為高再犯行為，為避免民眾財產損失，此5人均經檢察官聲押獲准。

警方表示，詐騙集團為規避警方查緝，機房會以多道門鎖拖延時間讓成員可以藏匿、逃逸或滅證。為迅速破門爭取時效，除與刑大科偵隊、南投縣調站共同執行，特別商請保一總隊出動甲車破門，當詐團成員見「鐵門秒變廢鐵」當場嚇傻，想不到警方居然出大招。

據了解，警方出動的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，配置12至40釐米厚鋼裝甲，車底與油箱防爆，輪胎失去胎壓仍可行駛，車頭加裝破門裝置，將運用在恐攻及攻堅行動。

輪式裝甲車為自排變速系統，車身和玻璃具防彈功能，車身及車頂設射擊孔洞，可用車身當掩體出槍射擊。並可載10名全副武裝特勤隊員，隊員能從車內射擊目標，車內設升降檯，車頂口配機械轉檯和武器安裝系統。

這輛輪式裝甲車造價近新台幣2000萬元，美國公司打造，目前美國、澳洲、比利時、巴西等國軍警、特勤單位均有使用同款裝甲車。

第五分局強調，為貫徹警政署「清源專案2.0」及「社區警政再出發」工作，針對轄內疑有不法或常遭檢舉處所，均會主動清查並加強蒐證，及早發現隱匿社區的犯罪集團，嚴打嚴辦根絕不法，提供市民優質的生活環境。