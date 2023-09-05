天使球星大谷翔平因為右邊腹斜肌緊繃，被移出5日對戰金鶯的打線，他賽前還有參與打擊練習，但在開場前緊急宣告休兵。這是大谷上月發現右肘韌帶受傷以來的首次缺陣，他最近打得比較悶，被診斷右肘受傷之後就沒有再敲全壘打（停在44轟），近6戰獲得8次四壞保送（3次敬遠），對手幾乎都不敢對決。

大谷翔平的經紀人巴雷洛（Nez Balelo）本周告訴媒體說，大谷確定明年可以上陣打擊，他的右手肘韌帶必須接受治療，但並非一定是韌帶重建手術（Tommy John），也可能是其他手術。「翔平的狀態很好，精神也很振奮，他肯定會沒事的，目前已知的資訊讓我們非常樂觀。」

巴雷洛指出，醫療團隊持續尋求TJ手術以外的選項，希望盡快讓他返回投手丘。TJ手術需要休養最久，導致他最快2025年才能再度登板，這是他們極力避免的。大谷2018年因為右肘尺側副韌帶（UCL）受傷而進行過首次TJ手術，這次發生撕裂傷的是另一部份的韌帶，這是不幸中的大幸，巴雷洛稱為「在這種情況下的最好結果。」

簡言之，大谷要找回投球能力只是時間問題。單在打擊方面，巴雷洛保證大谷完全不受影響，「他能舉重、跑步、可以滑壘和揮大棒，他想做什麼都可以。」