周一泛歐Stoxx 600指數小跌0.17點或0.04%，為457.96點。在稍早時指數曾觸及四周新高。

歐洲的科技股上漲0.5%。荷蘭的艾司摩爾(ASML)上漲0.8%。

礦業股盤中上漲近2%，收盤升0.6%。市場對中國提振房地產的措施感到樂觀，包括鬆綁住屋限購令，鐵礦石期貨價格上揚。

Franklin Templeton的投資長Martin Currie說，中國經濟的放緩，以及從刺激消費轉向技術含量更高、附加價值更多的經濟，這需要比人們預期更多的時間。

業務面向中國的工業股上漲0.1%，汽車股升0.3%。

奢侈品股抹去了早盤的上漲，下跌0.4%。

諾和諾德在英國推出減肥藥Wegovy後，上漲0.7%，報1311丹麥克朗，股價再創新高，市值衝高到4247億美元。該公司市值在上周五已超越LVMH集團，榮登歐洲市值王。

歐洲債券殖利率的上升，也抑制了歐股上漲。

上周五公佈的美國失業率躍升數據，加強了人們對聯準會將在本月稍晚的政策會議上維持利率不變的預期。

美股周一因勞動節，休市一天。

巴克萊將義大利電信(TIM)的股票評級，從「低配」上調至「持平」，隨後股價上漲3.5%。