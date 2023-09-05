電擊槍一發擊中！ 警消默契合作神救援，齊力搶回生機。

53歲林姓男子昨晚與家人發生爭吵，一時情緒失控，持水果刀跑到窗台外，親友擔心報警，消防也連忙到場架設氣墊，但林男情緒高漲，與警消對峙逾1小時，桃警見下雨增添風險，緊急從隔壁繞道，趁其不注意從背後電擊林男並拉回室內，送醫治療解除危機，讓家人感激不已。

桃園警察分局景福派出所昨晚6點多接獲民眾報案，53歲林姓男子持刀站在住宅窗戶外平台揮舞，險象環生，副所長黃福源立即率警員廖柏鈞、鄭敦全、鍾思安及楊品萱趕抵現場。副所長指示鍾警及楊警封鎖管制區域路段，他則與廖警及鄭警上到4樓配合消防人員勸導林男。

勸導過程知悉林男因與親友爭執，情緒失控，持水果刀跑到4樓站在窗外平台說要「冷靜一下」，但他站的位置沒有圍欄，一不小心即可能墜樓相當危險，警消擔心發生意外，立即於樓下架設氣墊，同時請家人溫馨勸導，但他情緒始終不穩，員警藉由抽菸喝水與其閒聊拉近距離，要他冷靜下來把刀交給警消人員，林男不願配合，與警消人員對峙1個多小時。

不久天空下起雨來，平台濕滑，讓林男處境更加危險，但他始終態度強硬要求警消人員離開，黃福源見狀況危急，急中生智決定採取緊急措施，由廖警及消防人員向鄰居借道至隔壁陽台待命。

現場警消持續與男子溝通，吸引注意力，廖警則在消防人員掩護下掏出電擊槍瞄準，一聲槍響正中林男後背，電擊使他全身僵硬失去反抗能力，消防人員一把抱住男子，大家合力奪下水果刀，並將他拉進陽台壓制，之後將男子送醫治療，順利解除危機。

電擊槍一發擊中！ 警消默契合作神救援，齊力搶回5旬男生機。警方說明。

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