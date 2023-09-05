香港天王鄭伊健當年因出演《古惑仔》系列電影「陳浩南」一角爆紅，招牌中長髮和帥氣外型圈粉無數，被港媒譽為「香港第五天王」。近年來，他逐漸減少演藝工作，老婆蒙嘉慧則在日本經營房地產事業。近日，鄭伊健現身超市買菜，近況曝光卻因住在日本惹出非議。

近日有網友於福岡巧遇鄭伊健，只見伊健現身超市，手推購物車正排隊結帳，網友指出他採購的都是日常用品，包括多卷廁紙、生果零食等等，車上更擺了三杯可樂，而鄭伊健神態自然、十分放鬆，絲毫沒注意到自己被粉絲認出。

從另一張照片可看到，鄭伊健排隊付款時，前面一位女士紥馬尾，與鄭伊健一樣穿上全黑色打扮，雖然沒有見到臉部，但其身形及穿著打扮均有幾分似蒙嘉慧，猜測伊健是可能同太太一起外出購物。網友也大讚伊健移居日本後採購都親力親為，與蒙嘉慧簡單過日子。

不過，鄭伊健移居日本依然是大陸網友熱烈討論的話題，有人認為他沒有國家情懷，又有網友支持指伊健住哪裡是他的自由，愛國與否與住哪裡無關。早前蒙嘉慧出席老公澳門，因在現場講日文尋友人惹非議，被指不認祖歸宗。