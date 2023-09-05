華南銀行總經理黃俊智表示，企業淨零轉型過程資金需求可由華南銀行融資取得，同時也可以運用經濟部工業局和聯輔基金的補助方案；至於轉型技術支援，可由華南銀行串聯不同領域專家如台經院專家提供企業專業的諮詢建議與後續需求的媒合，集合產官學以及銀行業融資的力量，共同努力建立淨零轉型生態圈。

華南銀行在實地拜訪中小企業的過程中，瞭解中小企業目前因減碳的資源及專業人才較為缺乏，配合上下游產業供應鏈或客戶要求進行綠色減碳行動難度較高，因此除了協助中小企業逐步建立碳盤查與減碳能力外，華南銀行更應作為中小企業金融支柱，主動與中小企業議和或提供其他輔導轉型計畫來協助中小企業永續發展。

黃俊智表示，金融業本身的碳排不高，因此範疇一、範疇二都很低，但因投資、授信對象的碳排必須計入範疇三，使得金融業的範疇三排放量相當高。範疇三最大的困難在於，銀行的中小企業客戶碳排放資料不易取得，因此我們這次與台經院合作中小企業轉型輔導與議合的計畫，是透過台經院的專利健診工具，幫我們的客戶進行企業碳盤查及量化計算，讓銀行可以更精準地取得範疇三的碳盤查資料，利於我們銀行訂定氣候風險授信管理政策。