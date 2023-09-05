美國企業執行長要求員工結束遠距工作呼聲未間斷，紐時報導，住房大小、居隔時間、文化規範等因素造成各地不同現象，亞洲國家程度最低，台灣每月平均2.8天，略多於韓國和日本。

2020年由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，全球實施居家上班，對各個地區產生不同影響，美國企業雇主和員工迄今對是否重返辦公室仍陷僵持。

紐約時報參考史丹佛大學（Stanford University）、慕尼黑衣佛研究所（Ifo Institute）等研究員共同發布的報告，並訪問逾20名企業高層人士和員工，分析全球遠距工作現狀和原因。

紐時調查發現，目前全球遠距工作天數最少的是亞洲國家；韓國每月少於2天、日本每月約2天、台灣平均2.8天。今年春季，美國各產業平均每月有5至6天帶薪居家工作日。歐洲國家則介於其間，德國每月約4天。

分析背後原因，調查指出，「住房」為一大因素。例如，住在美國郊區的民眾，擁有較大的房子或工作室，返回辦公室的速度十分緩慢；人口稠密的城市，尤其亞洲，則有較高回歸率，因為與家人共住，空間狹小不便。

國際企業的高階主管逐漸注意到各地員工需求不同，美國科技公司思科（Cisco）執行副總裁巴特爾（Jeetu Patel）到亞洲出差時就發現，那裡的辦公室比其他國家都更忙碌。思科的策略是讓各地團隊選擇自己的辦公模式。

巴特爾住在矽谷高級區洛薩托斯（Los Altos），辦公室在聖荷西（San Jose），他表示自己傾向沒有會議時在家工作，如此可節省1小時通勤時間做更多的事，好比陪女兒吃晚餐。

墨西哥自治理工學院（ITAM）經濟學家巴瑞羅 （Jose Maria Barrero）認為，像日本的住房迷你，居家工作就有難度。

除了住房因素，返回辦公室情況也受「居隔時間長短」影響，居隔狀況反反覆覆的國家像是美國，員工已打造舒適居家辦公環境，公司也普遍建置好管理系統，確保主管「依照工作成果而非待在公司時間」來評量員工。

巴瑞羅說，亞洲國家在疫情爆發初期防控做得較好，居家工作時間不長，遠距工作型態並未像美國一樣根深柢固。

紐時舉例，南韓SK海力士公司（SK Hynix Inc.）有許多員工從未離開公司；日本員工需要用到傳真機和個人印章，必須進公司才能辦公，東京部分企業管理者也認為，要待在同一個空間才能關注員工動向。

最後，還有「社會文化規範」因素。美國員工向雇主要求更多彈性空間是自然而然的事，甚至會直接表明「如果無法遠距工作就辭職不幹」。在微軟，返回辦公室過程通常會經過「團隊協議」，管理者須理解員工意願。

美國各大企業執行長近期接連重申要求員工返回公司，不過史丹佛大學調查發現，執行長其實都認為遠距工作現象會持續下去。

加州資產管理公司Kastle的主管艾因（Mark Ein）說，企業礙於勞動市場競爭力和社會文化規範，無法硬性讓員工重返辦公室，即便全球多數管理者都希望員工結束遠距工作，但各個國家實現目標的能力卻不盡相同。（編輯：郭中翰）1120905