白宮晚間表示，第一夫人吉兒篩檢確診COVID-19，症狀輕微。總統拜登隨即接受篩檢，結果呈陰性，未來一週會定期接受篩檢，監測身體狀況。

第一夫人發言人亞歷山大（Elizabeth Alexander）今天晚間發布聲明，表示吉兒．拜登（Jill Biden）篩檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），症狀輕微，將留在德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）家中休養。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）隨即透過聲明指出，吉兒確診後，拜登（Joe Biden）接受篩檢，結果呈陰性；未來一週將定期接受篩檢，監測症狀。

拜登與吉兒去年7月及8月曾接連確診COVID-19。

隨著新變異株EG.5竄起，美國COVID-19確診數近期出現升高趨勢，過去一週染疫住院人數增加近19%，已連續6週成長。

美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）及諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）等計劃9月中推出新款COVID-19疫苗。疫苗雖然是針對Omicron亞型變異株XBB.1.5研發，但專家認為應能對EG.5提供相當保護力。（編輯：張芷瑄）1120905