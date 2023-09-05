陶晶瑩去年登上小巨蛋開唱，一家四口也難得同台表演，讓外界看到他們的音樂才華，其中大女兒、17歲的荳荳2021年到美國念高中，陶晶瑩過去多次在Youtube頻道分享陪女兒到美國生活的體驗，近期她在Podcast節目分享，荳荳赴美念書後生活受挫，昔日在學校是風雲人物的她到了當地變成邊緣人，陶晶瑩指出，美國的種族和膚色歧視不走外界想像中那套，沒有明顯的排擠，「就是忽略你」。

陶晶瑩今年7月在《女人心事》第91集表示，女兒荳荳有天打來吐心事，坦言在美國的就學之路並不順遂，人際互動也卡卡，她指出當地的種族與膚色歧視是「表面化、檯面化」，青少年之間或許不會有電影所演誇張的霸凌方式，「他們也沒有排擠你、欺負你，就是忽略你」。

陶晶瑩女兒荳荳除了有音樂才華，也相當會打球，2021年還爆出夫妻倆為了女兒在比賽時槓上對手教練的爭議，但陶晶瑩第一時間喊冤澄清絕無用特權，李李仁也表示會向對方道歉。同年倆夫妻送女兒到美國念高中，希望讓愛女未來有機會圓籃球夢，但學費貴加上其他開銷，讓陶晶瑩坦言不太敢細算真實花費。

去年陶晶瑩上節目表示，許多小時候在體育、籃球意氣風發的小孩，長大後可能都必須「面臨夢醒時分」，發現人外有人、天外有天，並分享女兒在美國加入籃球社團，因感冒體力不支，比賽結果不如預期，荳荳相當自責，他們也只能勸小孩：「現在打籃球、當休閒運動就好，強身健體，享受團隊合作的樂趣，其他的，就是認識自己、接受事實，因為這就是人生。」