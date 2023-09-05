行政院副院長鄭文燦上午出席2023國際警察合作論壇「打擊跨境犯罪研討會」前接受媒體聯訪。（行政院提供）

農業部給予專案進口蛋業者進口價差吸收，外界原認為該經費來源是農發基金支應，但經本報查證卻發現農發基金尚未動支，而是由中央畜產會直接跟農業金庫貸款而來，遭國民黨立法院黨團總召曾銘宗批評「拿農業金庫當成自己小金庫」。行政院副院長鄭文燦5日強調，5.7億補助款最終還是要向農發基金核銷，反指藍營認知錯誤。

鄭文燦上午出席2023國際警察合作論壇「打擊跨境犯罪研討會」前受訪，他說，當時台灣遇到國內雞蛋產量不足，缺口相當大，同時美國、日本也遭遇禽流感，美國撲殺約5000多萬隻的蛋雞，日本則是將近2000萬隻，因此國際普遍出現缺蛋現象，當時國內黑市價格1台斤已經來到90元至100元，有必透過進口平抑價格。

鄭文燦指出，當時國內進口雞蛋來源國擴大到12個國家，總共進口1.5億顆左右，政府吸收價差，包含到案價格加上市價差距，以及30％關稅30％、5％營業稅等必要管銷成本，讓進口價格跟市價一致，目的是讓國人買得到吃得到。

鄭文燦解釋，本次雞蛋專案進口的補助款共5.7億，雖然中央畜產會平時資金調度是由農業金庫支應，但最終還是要向農發基金核銷，所以曾銘宗說的是錯的，至於其他的政治口水跟抹黑，是企圖利用蛋價爭議行政治操作，根本不足為奇。