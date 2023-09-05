台中市政府第五分局警方日前破獲一處詐騙集團，將蔡男等5人依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌移送偵辦。（第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府第五分局警方日前破獲一處詐騙集團，因據點戒備森嚴，特別出動甲車破門，再搭配特勤中隊攻堅，鐵門秒變廢鐵。（第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

抓不怕！ 詐團藏身透天專騙大陸民眾，警裝甲車直搗機房逮5慣犯。

有詐騙前科42歲蔡姓男子去年底承租台中市區一透天厝做為詐騙機房，招募友人鎖定對岸民眾行騙；台中市第五分局經跟監埋伏，最後更出動裝甲車破門，55名警力荷槍實彈搜索，蔡嫌等見鐵門變廢鐵、當場嚇呆全數束手就逮，台中地檢署近日也依組織犯罪、詐欺罪將全案偵結起訴。

台中市第五分局日前獲得情資指東區一透天厝出入人員相當可疑，經一個月搜集情資以及跟監，發現主嫌42歲蔡姓男子承租透天厝做為詐騙機房，還招募4名友人擔任詐團成員，鎖定對岸民眾以被害人遭冒用身分偽造醫療手術紀錄涉及刑案，需由公安調查之手法，要求將錢匯入指定帳戶，半年內得手5、6百萬元。

警方調查發現蔡男擔任詐團金主，除出資購買電腦設備，還供應伙食，其餘4人負責擔任管理員，第五分局警方專案小組分析成員背景，發現5人曾為詐團共犯都經起訴在案，不但不知悔改，還重操舊業。

而警方蒐證發現其據點戒備森嚴，且為規避查緝，機房以多道門鎖拖延時間讓成員可以藏匿、逃逸或滅證。為迅速破門爭取時效，在收網當日台中市第五分局除與刑大科偵隊、南投縣調站共同執行，特別商請保一總隊出動裝甲車破門，當詐團成員見「鐵門秒變廢鐵」當場嚇傻，想不到警方居然出大招。

此外，警方也搭配特勤中隊攻堅，出動警力約55人，嫌犯見大批警力荷槍實彈搜索，全數束手就逮，全案依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌移請台中地檢署偵辦，由於詐欺犯罪為高再犯行為，為避免民眾財產損失，此5人均經檢察官聲押獲准，全案近日偵結起訴。