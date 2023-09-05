香港採購經理人指數（PMI）連跌5個月後回升，標普全球公布，香港8月PMI由上月的49.4升至49.8，但仍為連續兩月低於50的榮枯線，顯示營商環境走弱；在全球加息的影響下，新增訂單持續減少，近期前景難以樂觀。

香港《信報》報導，調查指出，香港私營經濟8月營商環境的走弱幅度有所收窄；隨著新增訂單減少，企業於是輕微減產，並繼而精簡人手，惟供應商表現持續倒退，因此採購活動與庫存水準逆勢向上。此外，成本壓力有放緩跡象，但業者對前景的憂慮加深，因此整體氣氛轉淡。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，計及來自中國大陸的新增業務由升轉跌，則整體市場需求減弱，乃香港增長放緩的主要原因。全球加息影響經濟，大家雖早料及商業活動會略為收縮，但新增訂單持續減少，則顯示未來數月，產出仍有下調空間。

標普全球表示，經濟放緩，減弱了市場的基本需求，造成整體新訂單量連續兩月收縮，跌幅雖然溫和，但仍高於上月。