28歲錢姓男子疑與人有財物糾紛，昨深夜11點多在縣治特區一處商家前遭人逼上車，女友機警記下車牌，並向警方報案，警方從男子手機定位找人，在鹿草鄉一處偏僻產業道路找到人時，男子已無生命跡象，目前已有4名涉案人到案，其中有人坦承毆打死者，另傳欠款金額才區區5萬元，但警方未證實，表示全案還在調查中。

據指出，昨深夜11點多，28歲錢姓死者開車帶女友，行經縣治特區縣政府附附近，突遭3男1女攔車，男子疑被逼迫上車，先被帶到義竹鄉某處遭10多人毆打，隨後車輛又開到鹿草鄉施家村附近，警方從手機定位發現男子當時不明原因一直繞路，行徑詭異，懷疑對方是在找地點要丟包棄屍。

據了解，當時是女友見死者被逼上車覺得不對勁，機警記下對方車牌向警方報案，加上死者手機有設定位，警方才能在凌晨依定位找到人，不過錢男已無生命跡象，送醫急救宣告不治，由於擄走死者與毆打死者的男子疑似不同批人，目前除到案4人，警方還在找其他共犯，正全力追捕調查中。