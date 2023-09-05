海葵颱風襲台，台中市被列為警戒區域，風力預測雖未達標準，市長盧秀燕仍決定昨天停班停課，最後所幸有驚無險，台中未出現災情，盧秀燕上午在市政會議表示，市府高度戒備、全力動員，颱風雖大、很多城市受創，但台中市民都很平安，台中市有福之地。

盧秀燕說，台中市4年來首次被列入颱風警戒區域，市府高度戒備、全力動員，並與南投、彰化採取預防性的停班停課，不要讓大家為了通勤上班或上課而冒險；老天一向疼愛台中、護佑市民，海葵颱風雖很大，但所幸有高度整備加上市民配合，最後有驚無險。