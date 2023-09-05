隨著環保意識抬頭，電動汽車將成為全球車業的發展趨勢。世界五大車展之一、也是歐洲最大的德國國際車展（Internationale Automobil-Ausstellung）本周在慕尼黑舉行，今年參展廠商中，超過4成來自亞洲，中國廠商更是異軍突起，數量比起前年翻了1倍之多，引發歐洲業者擔憂。

根據路透社報導，包括比亞迪（BYD）、蔚來（Nio）和小鵬（Xpeng）在內的中國電動汽車製造商都瞄準了歐洲市場，2023年前七個月，歐洲電動汽車銷量飆升了近55%，達到約82萬輛，占所有汽車銷量約13%。

WATCH: Europe's carmakers are fretting over China's EV prowess at Munich’s IAA car show this year. Eight percent of new electric vehicles sold in Europe so far this year were made by Chinese brands https://t.co/tnh8SaVGps pic.twitter.com/ciCEvAFaPn — Reuters Asia (@ReutersAsia) September 5, 2023

根據汽車產業諮詢顧問公司Inovev的數據，今年迄今為止，歐洲銷售的新型電動汽車中，有8%由中國製造，高於去年的6%和2021年的4%。另外，根據安聯集團一份研究顯示，2025年，中國至少還有11款新型電動車將在歐洲上市。

面對中國車廠大舉壓境，德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Mueller）表示：「我們（德國）正在失去競爭力。」凱捷諮詢公司（Capgemini）顧問芬特爾（Peter Fintl）表示，中國電動汽車表現亮眼，在數位化和自動駕駛方面已成為西方的競爭對手。

為了不讓中國業者搶走市場大餅，歐洲汽車製造商正在尋求削減成本的方法。福斯汽車執行長布魯莫（Oliver Blume）說，透過與中國的合作伙伴關係，他們計畫大幅削減電池芯的成本達50%。電池占電動汽車成本的40%，而中國在製造電池方面可說是「世界冠軍」。

汽車產業專家杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhoeffer）說，有了在德國設廠的中國電池製造商幫忙，將有助於德國降低製造電動汽車的成本，前提是德國政客必須確保中國人不會因為「愚蠢的脫鉤策略」而被趕出這個國家。

根據市場調查公司JATO Dynamics的數據顯示，2022年上半年，中國的電動汽車平均價格不到32,000歐元（約新台幣110萬元），而歐洲的電動汽車約為56,000歐元（約新台幣193萬元）。