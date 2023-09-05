隨著環保意識抬頭，電動汽車將成為全球車業的發展趨勢。世界五大車展之一、也是歐洲最大的德國國際車展（Internationale Automobil-Ausstellung）本周在慕尼黑舉行，今年參展廠商中，超過4成來自亞洲，中國廠商更是異軍突起，數量比起前年翻了1倍之多，引發歐洲業者擔憂。
根據路透社報導，包括比亞迪（BYD）、蔚來（Nio）和小鵬（Xpeng）在內的中國電動汽車製造商都瞄準了歐洲市場，2023年前七個月，歐洲電動汽車銷量飆升了近55%，達到約82萬輛，占所有汽車銷量約13%。
根據汽車產業諮詢顧問公司Inovev的數據，今年迄今為止，歐洲銷售的新型電動汽車中，有8%由中國製造，高於去年的6%和2021年的4%。另外，根據安聯集團一份研究顯示，2025年，中國至少還有11款新型電動車將在歐洲上市。
面對中國車廠大舉壓境，德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Mueller）表示：「我們（德國）正在失去競爭力。」凱捷諮詢公司（Capgemini）顧問芬特爾（Peter Fintl）表示，中國電動汽車表現亮眼，在數位化和自動駕駛方面已成為西方的競爭對手。
為了不讓中國業者搶走市場大餅，歐洲汽車製造商正在尋求削減成本的方法。福斯汽車執行長布魯莫（Oliver Blume）說，透過與中國的合作伙伴關係，他們計畫大幅削減電池芯的成本達50%。電池占電動汽車成本的40%，而中國在製造電池方面可說是「世界冠軍」。
汽車產業專家杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhoeffer）說，有了在德國設廠的中國電池製造商幫忙，將有助於德國降低製造電動汽車的成本，前提是德國政客必須確保中國人不會因為「愚蠢的脫鉤策略」而被趕出這個國家。
根據市場調查公司JATO Dynamics的數據顯示，2022年上半年，中國的電動汽車平均價格不到32,000歐元（約新台幣110萬元），而歐洲的電動汽車約為56,000歐元（約新台幣193萬元）。
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