法人觀察，高息ETF能深受投資人青睞，關鍵在於多一種固定收益來源，在市場波動時刻，穩健配息形同提供下檔保護。凱基優選高股息30(00915)9月配息自掛牌上市以來已累積三次配息，每單位配息金額從第一次的0.22元、第二次的0.32元，到這次預計配發0.7元，累積配息金額達到1.24元。

法人觀察自6月除息至今，凱基優選高股息30(00915)能無懼大盤同一時期下跌3.8%的影響，成為9月除息ETF中少數報酬達到雙位數的季配原型ETF，應該是因豐厚的資本利得，加上今年6-8月除權息旺季已經穩穩入袋的成分股股息收入，讓凱基優選高股息30(00915)得以配出0.7元的好水準。

法人建議，面對第三季接下來市場可能持續震盪，投資難度增加，投資人除了比較配息高低，更建議一併參考績效表現作為標的選擇的依據，以追求股息價差兼顧的ETF應對波動市況。

根據凱基投信官網揭露，凱基優選高股息30(00915)9月配息預估每受益權單位配發0.7元，若依9月1日收盤價計算，當期殖利率約3.4%，換算成年化殖利率可達13.6%，除息日訂於9月18日，參與除息最後買進日為9月15日。