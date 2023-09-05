英國一名22歲女大生凱特琳（Caitlin Edwards）與母親一同到海邊度假，未料在海中游泳後卻感染大腸桿菌，且引發罕見且致命的溶血性尿毒症，此疾病會造成腎臟損傷，5個多月以來，她需不斷接受抽血與洗腎才能保住性命。而整起事件被懷疑與當地污水排放有關，但仍在調查中。

根據《WalesOnline》報導，女大生凱特琳去年與母親一同前往威爾斯彭布羅克郡（Pembrokeshire）度假，並在當地海灘游泳，結果返家後，凱特琳開始感到不適，出現嚴重胃痙攣與腹瀉，趕赴醫院急診就醫，被診斷出感染大腸桿菌，還引發罕見的溶血性尿毒症。

根據《康健知識庫》的衛教資料指出，溶血性尿毒症主要是吃下帶有出血性大腸桿菌的食物所致，患者會出現腹痛、腹脹、嘔吐、發燒、癲癇等症狀，還可能有腎功能衰竭、凝血功能障礙、敗血症等嚴重併發症，尤其是免疫力較差族群，有很高的死亡風險。

而整起事件被懷疑是海水污染所致，凱特琳母親向媒體透露，威爾斯公共衛生部門後續調查，推論可能與未經處理的污水有關。對此，當地自來水公司則予以否認，認為可能是私人污水點所造成，目前仍在持續調查中。