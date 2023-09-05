《聯合報》今年7月報導前行政院長蘇貞昌去年曾召開「南海工作會議」，討論美方要求我國研發生物戰劑，規劃設置新建生物安全第四等級實驗室，引發軒然大波，事後總統府、行政院及美國國務院多次澄清，《聯合報》則回應報導經過查證，但引發綠營不滿，事後聯合報高姓記者因此被告發偽造文書等罪；台北地檢署認定，聯合報刊載的「南海工作會議紀錄」確實是假文件，雖然高姓記者查證文件真偽上涉有疏漏，但難認高男有主觀上的犯意，今將高男不起訴。

《聯合報》今年7月報導美國曾施壓台灣研發生物戰劑，並進一步刊載《還原始末…南海會議確曾觸及生物戰劑議題》文章，聲稱取得行政院會議紀錄，並指稱前行政院長蘇貞昌去年6月23日召開「南海工作會議」。會中談及美方要求我國研發生物戰劑，規劃設置新建生物安全第四等級實驗室（P4）等內容。

結果包括總統府、行政院、國防部都澄清該報導是「錯假資料」，甚至美國國務院都出面否認報導，行政院還駁斥當天並無相關會議，指《聯合報》報導文件所使用「本黨」字眼與行政院相關會議記錄語法不合，若干內容有多處謬誤，「甚至明顯類似中國黨政一體思維，造假情形可見一斑」。行政院說法影射《聯合報》所報導的會議紀錄來自大陸，《聯合報》則回應該報導經過查證。

綠營認為，《聯合報》報導已經有關機關駁斥，完全為錯假資訊之不實報導，已嚴重影響國家聲譽。且經總統府及美國國務院多次澄清，《聯合報》仍未刊出澄清或修正報導，認為《聯合報》報導內容涉及虛構政府會議記錄，涉嫌《刑法》業務登載不實與偽造變造公文書罪，因此向北檢提出告發。

檢方查出，聯合報報導所引用的「南海工作會議紀錄」，其會議記錄格式與「行政院院本部形制規範作業規範」所定的專案會議紀錄格式不符，且內文中有關「國防部發言」等文字運用，例如使用「坦克」、「各軍總部」、「軍火採購」等，均非國軍常用的軍事用語，且國軍落實行政中立多年，不會使用「本黨」做為發言詞。

檢方認為，高男雖曾於報導刊登前，2度向國防部軍事發言人查證，但細究高男所提出的查證對話紀錄可知，高男「並未將該會議紀錄的完整4張翻拍照片傳給發言人」，而是針對該會議紀錄有關美方要求我國研發生物戰劑的相關內容進行詢問，高男未具體詢問該會議紀錄的真實性，查證過程難謂充分周全，認定查證上尚有疏漏。

不過，檢方認為，高男主觀上應是信任其消息來源提供文件的正確性，才撰寫該報導，且報導有平衡刊登政府相關部門回應，縱使他對於會議記錄文件真偽的查證作業涉有疏失，但難認高男主觀上有偽造文書的犯意，高男罪嫌不足，今將高男不起訴。