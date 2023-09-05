台南本土登革熱每天新增百餘例，至昨天已累計3788例，逼近4000例，是否憂心疫情失控？市長黃偉哲坦言，「非常擔心也沒有鬆懈本錢」，他說，過去經驗只要颱風過後就會造成案例增多，因此，這一周必須繃緊神經，同時也會持續做好登革熱防治。

面對台南登革熱疫情嚴峻，黃偉哲說，台南過去在8年前曾經登革熱大流行，市民與市府團隊都餘悸猶存，因此，昨天雖然停班停課，但颱風期間防疫腳步不歇，「人會放假、蚊子不會放假」，今天起也展開全面大孳清。

黃偉哲強調，在登革熱防治上，防疫人員都相當辛苦，也希望市民朋友們提高警覺性，尤其雖然今年流行第一型，症狀輕微，但也已有轉成重症的例子，甚至也可能致命，仍是要呼籲大家多加注意防範。

他也重申，面對疫情沒有任何鬆懈本錢，對於疫情發展「蠻擔心的」，尤其歷史經驗可知，每次颱風過後一段時間，蚊子就開始孳生，大概1周到10天後，案例就會增多，這周要繃緊神經，務必要把防治工作做好。