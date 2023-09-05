為提升本國籍教師英語及雙語教學能力，教育部國教署與台師大、澳洲及新加坡等國外大學合作，今年暑假選送出300位高級中等學校教師到海外短期進修，協助高中學科教師強化雙語教學知能，並完備雙語教學策略與技巧。

教育部國教署表示，本次教師選送進修單位包含皇家墨爾本理工大學、昆士蘭科技大學，以及新加坡南洋理工大學語言教研中心、東南亞國家教育部長組織附設區域語言中心。選送教師短期進修分別錄取100名英語教師、200名學科教師（自然科學領域100名、人文藝術領域100名），共計300名高級中等學校教師。

進修課程包含：英語語言能力、學科領域、教學觀摩與成果發表，全程以英語進行授課。除了透過浸潤式學習增進高中教師任務導向教學活動外，並參訪當地文化機構，擴大國際視野。

參訓教師表示，海外短期進修不僅課程紮實，並且運用教學技巧提高學生與英語的接觸，能刺激活化教學方法，協助規劃教案，更加提升教學專業知能及對雙語教學的信心。

教育部國教署表示，海外短期進修不僅能讓教學現場第一線教師獲得充電機會，同時也能與同儕教師在雙語教學的路上互相提攜鼓勵，盼透過本計畫增進高中教師的雙語教學及專業知能，於進修返國後能將所學的教學新知應用於課堂教學中，讓學生學習的風貌更加多元。