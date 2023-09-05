男星林彥俊過去憑藉參加《偶像練習生》走紅，最後以男團「NINE PERCENT」出道，團體合約到期解散後目前做為solo歌手活動，不過他卻在2022年先是爆出摟妹回家及疑似賭博，如今再遭台灣網紅千不二子爆料兩人已經分手，且交往過程中不只遭男方冷暴力，對方甚至還嫖妓。

千不二子5日在微博上發文自爆曾與林彥俊交往過，直指：「私底下玩得開又嫖娼這樣的人真的值得你們喜歡嗎？」接著曬出一系列疑似與林彥俊的對話截圖，當中可見林彥俊不只私下多次約砲，還對她冷暴力，甚至過程中多次要求女方要對戀情保持沉默；對此，有網友好奇詢問是否有林彥俊嫖妓的證據，她則回應：「有」。

千不二子發文自爆曾與林彥俊交往過。（圖／擷取自千不二子微博）

林彥俊被千不二子爆約砲。（圖／擷取自千不二子微博）

事實上，過去林彥俊與千不二子傳出緋聞，當時林彥俊回應：「因為我的個人問題，給大家造成了很多困擾，我很抱歉，作為公眾人物，我本該時刻注重自己的言行，是我失職了。目前我是單身，後續我也會處理好個人關係，規範自己的言行」。

不過粉絲對此聲明並不滿意，紛紛怒批：「等了2天就這2段話嗎？」、「後面的路你自己走吧」、「目前是單身是什麼意思？還有別的呢？解釋解釋」、「其實你談不談戀愛我無所謂，大家更在意的是你的態度，你如果真的珍惜羽毛，以後請你好好專注作品」，如今再遭前女友爆料，讓粉絲相當失望。