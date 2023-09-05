新竹縣竹北鳳岡長青路上一間加油站前，3日清晨疑似因行車糾紛，一群黑衣人手持棍棒對一輛機車猛砸，巨大聲響嚇壞路過民眾，而被害車主鍾先生也接受《中時新聞網》獨家訪問，語氣淡定又無奈。後續警方經調閱監視器，循線逮捕溫姓男子等6人到案，訊後依毀損等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

車主鍾先生表示，該群黑衣人是飆車族，事發當時他跟著飆車族行經竹北鳳岡長青路，停在加油站前，突然有兩三個黑衣人圍住他，指稱他在某路段騎太慢，害對方差點撞上分隔島，分別是在「挑釁」，黑衣人隨機開始砸車。

鍾先生表示，事發當下四面環海都是人，他並沒有感覺到害怕，只是覺得很傻眼，為甚麼不能好好講，而對方也沒有給他機會解釋，雖然有被嚇到，但他們並沒有謾罵，只是安安靜靜的砸車，他也默默將車子扶到地上，所幸黑衣人「對車不對人」，僅砸車洩憤，可能是因為「打人要賠更多」。

至於事後是否會提起訴訟？鍾先生表示，對方事後有道歉並提出私下和解，但他仍會提出訴訟捍衛自己的權益。

據了解，3日凌晨5時許，警方獲報竹北鳳岡長青路上的一間加油站前，疑似有飆車族，但員警到場時人車都已經離開。

新竹縣鳳岡所所長梁志明表示，「初步了解為雙方有行車糾紛，故行經本轄時，引發機車毀損事件，經警方獲報，調閱監視器已鎖定相關涉嫌人身分，將陸續辦案偵辦」。警方經調閱監視器追查，循線逮捕溫姓男子等6人到案，訊後依毀損等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。